أنابيب يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أنابيب (2200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 13.00، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 7.07% بما يعادل 0.92 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.88.
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