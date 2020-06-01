شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 8.03% بما يعادل 1.10 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 15.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.18 ومستوى المقاومة 16.00.