شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بارتفاع الأخير في اختراق مستوى المقاومة 10.88، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.42% بما يعادل 0.26 نقطة، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.88، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.66 ومستوى المقاومة 11.50.