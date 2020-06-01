شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 5.13% بما يعادل 0.40 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما نلاحظ ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات القماومة المهمة عند 8.52 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.79 ومستوى المقاومة 8.52.