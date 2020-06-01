شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع الأخير بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.60% بما يعادل 0.82 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.48، طيلة ثبات الدعم 17.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 20.48.