الخدمات الأرضية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخدمات الأرضية (4031) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 30.00، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 0.25 نقطة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالية عند 29.09، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 37.90 إلى 20.28)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.09، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي عند 31.17 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.01 ومستوى المقاومة 31.17.
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