شكرا لقرائتكم خبر عن نادك يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نادك (6010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.55% بما يعادل 0.58 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.25.