شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم وقت اللياقة (1830) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 52.60، استطاع السهم الارتداد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 1.40 نقطة، متأثراً بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 61.00، طيلة ثبات الدعم 51.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.90 ومستوى المقاومة 61.00.
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