شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض ريت (4330) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.01 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.80، ليستهدف مستوى المقاومة 8.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.20.