شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.6774 ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، وقد يجري اختباراً لأرضية الدعم المحوري 0.6685 قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد ليصل إلى 0.6900. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.6685 والأهم فوق 0.6605. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6800 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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