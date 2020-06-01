شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب في مسار جانبي مستقراً حول 37.70، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 39.00 وتمتد إلى 42.40، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 35.65.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.50 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد