شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية من الصباح ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري الأول 34.60، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختراق مستوى 36.10 لتسهيل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا الإيجابية الممتدة التي تصل إلى 41.04 ثم 43.05، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 34.60 و33.25 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد