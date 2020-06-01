شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سعر الفضة بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول 18.45 ويظهر ميلاً هابطاً مؤقتاً الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستنئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.93 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 17.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد