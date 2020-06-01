شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف لكنه يستقر فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1719.00، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1764.00 وتمتد إلى 1810.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1764.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد