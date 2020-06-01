شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2400 منذ الصباح، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.2515 كمحطة تالية. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2304. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2304 والمقاومة 1.2500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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