شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط بعد الوصول إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1170، ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.1067، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.1295 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد