شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.6% إلى 1,744.49$ الأعلى منذ 21 أيار/مايو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,734.86$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,730.34$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق ، خاصة التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 97.89 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل انحسار مخاوف التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

لم يتخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أي خطوات غير متوقعة ضد الحكومة الصينية خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة عُقد بشأن الحديث عن أزمة هونغ كونغ ، مكتفيا بالإعلان عن عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين ، وداعي إداراته إلى سحب بعض الامتيازات الخاصة التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 3.51 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,123.14 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.