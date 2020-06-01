شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تراجع إنتاج النفط الروسى إلى 9.39 مليون برميل فى مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت مصادر مطلعة على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.
كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في ابريل و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو.
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي أُبرم في ابريل وبدأ سريانه من أول مايو.
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