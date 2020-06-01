«أيزو» في اعتماد النوعية والتفتيش لـ «تنظيم الاتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن حصولها على شهادتين من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، حيث حصلت على شهادة «أيزو (17025)» في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة «أيزو (17020)» لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات.

ويأتي حصولها على هاتين الشهادتين الدوليتين، نتيجة التزامها بتطبيق المعايير الفنية الخاصة باعتماد المواد والأجهزة ومعايير الفحص والتفتيش التي أطلقتها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات«ILAC»، وبما يتماشى مع حرص القيادة العليا في الهيئة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتبنيها في العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقد قام فريق اعتماد النوعية في الهيئة بالعمل على تطبيق المعيار الخاص بالفحص ISO 17025 والذي يهتم بعمليات إدارة المختبرات بصورة عامة، وبالمواضيع الفنية الخاصة باختبار أجهزة الاتصالات وفق المعايير الفنية المعتمدة عالمياً بصورة خاصة، وأيضاً يهتم بالتأكد من القدرات البشرية الفنية التخصيصية القادرة على القيام بهذه الفحوص. أما بخصوص المعيار الخاص بالتفتيش ISO 17020 فهو يركز بصورة خاصة على القيام بالتفتيش على أجهزة الاتصالات التي تم اعتمادها من الهيئة وفقاً للإجراءات المعتمدة في المعيار، حيث تتم عملية التفتيش بصورة دقيقة وممنهجة، تضمن جودة العملية المقدمة، والتأكد من القدرات البشرية على إجراء عمليات التفتيش، كما تشمل هذه المعايير التأكد من خصوصية المعلومات ووضوحها، وتمكين القدرات البشرية وتقييمها، وإدارة العمليات والمستندات بصورة دورية، والتدقيق والتطوير بصورة مستمرة.