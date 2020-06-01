شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي 10:00 تقرير معهد سلاسل التوريد حول القطاعات الصناعية 10:00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات الثلاثاء تقرير مبيعات السيارات لشهر مايو الأربعاء 08:15 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول التوظيف 09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات Advertisements 10:00 تقرير معهد سلاسل التوريد حول القطاعات غير الصناعية 10:00 تقرير طلبيات المصانع الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير التجارة الدولية 08:30 تقرير الإنتاجية والتكاليف الجمعة 08:30 تقرير الوظائف لشهر مايو 08:30 تقرير عمليات المستهلك الائتمانية ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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