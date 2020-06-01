شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فرج، الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، إنه في ظل الاجراءات الاستثنائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة بشأن إجراءات السيطرة على جائحة كورونا، يقدم البنك حاليا أكثر من 100 خدمة بنكية عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال الانترنت، والموبايل وذلك بهدف منح الفرصة أمام العميل لخفض معدل زياراته للفرع، مشيرا إلى أن البنك منح عدة امتيازات للعملاء القادرين على إنهاء تعاملاتهم عن طريق الانترنت من خلال تخفيض الرسوم التي يدفعها العميل حال ذهابه إلى فرع البنك.

وكشف الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، خلال حوار مع الإعلامى أحمد يعقوب، فى برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يبث مباشرة عبر صفحة ”الخليج 365” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن أزمة فيروس كورونا تؤكد على مفهوم العمل من المنزل للمؤسسات والشركات وبما يتيحه من خفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة العاملين وتوزيع الطاقات بشكل يرفع معدلات الأداء، إلى جانب أهمية زيادة الانفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التى تقدم عبر شبكة الانترنت.

وأشار الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، إلى أهمية حصول العميل على كافة المعلومات الخدمات المصرفية التي يمكن أن يحصل عليها إلكترونيا دون الذهاب إلى البنك للحفاظ على سلامته، موضحا أنه فى حالة ضرورة الذهاب إلى فرع البنك يجب أن يتبع إجراءات السلامة من خلال ارتداء الكمامات، واتباع إجراءات التطهير، لافتا إلى التزام البنك التجارى الدولى بسرعة إنجاز المهام المصرفية بسرعة وجودة مرتفعة.

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وأكد الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، أن أبرز الخدمات المصرفية التى يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت تشمل الإطلاع على تفاصيل الحساب البنكى وإجراء التحويلات الحسابية من حساب لحساب آخر داخل البنك أو من حساب لحساب آخر خارج البنك وغيرها من الخدمات.

وأوضح الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، أنه تم إطلاق منتج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة، ويتيح البرنامج فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوي عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لزيادة رأس المال العامل لشبكة سلسلة التوريد بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات ومخاطر أقل.

وقال محمد فرج، إن المنتج تم إطلاقه نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويستهدف تمويل سلاسل الموردين، من خلال منصة إلكترونية واحدة تعمل على تبسيط العلاقة بين الموردين والمشترين، وتحسين رأس المال العامل وتعزيز مستوى السيولة النقدية، لافتا إلى أن هذا البرنامج مصمم خصيصاً لعملاء البنك التجاري الدولي – مصر من الشركات المتخصصة في التوريدات، وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين دورة أعمالهم عبر تمويل القيمة خلال فترات قصيرة طبقًا لتاريخ استحقاقها الخاصة بكبرى الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح أن البنك يقوم بتقييم العملاء بناءً على مراكزهم المالية وتقييمهم من معدل المخاطر، وسلسلة العلاقات بين الموردين والشركات، لافتًا إلى أنها قد تضم شركات صغيرة أو متوسطة، وأخرى كبيرة.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.