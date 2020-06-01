شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.75% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة فى شهر يونيو، بنسبة 0.75% رابحاً 14.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1959.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 50.2 مليون سهم محققة ما قيمته 56 مليون درهم من خلال تنفيذ 1270 صفقة لعدد 26 سهماً.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، وارتفع 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.85%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 11.6 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.86%.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار، عن اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين (حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، وذلك لمناقشة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأي أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام - البحرين، عن تدشين فرعه الافتراضى الذى يهدف إلى توفير خدمات مصرفية أسرع وأكثر أماناً في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 علاوة على إثراء التجربة المصرفية للعملاء، ويوفر الفرع الافتراضي للعملاء إمكانية حجز موعد مع أحد مسؤولي خدمة العملاء في المصرف، ومناقشة كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد باستخدام قنوات الاتصال المرئي، حيث يمكنهم الحصول على خدمات مصرفية متعددة عبر الفرع الافتراضي مثل معرفة خيارات التمويل المتوفرة وأنواع الحسابات والاستفسار عن حساب الوكالة وأحدث العروض والخدمات المصرفية الأخرى من دون الحاجة لحضور الفرع شخصياً.