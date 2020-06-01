اليورو مقابل الين يضغط على المقاومة- تحليل - 1-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لتشكيل تداولات صاعدة متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء, لنلاحظ تقديمه لضغط قوي على مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 119.80 تقريبا.
ننصح حاليا باتخاذ الحيادية ومراقبة تصرف السعر لحين تأكيد الاتجاه العام, فاندفاع السعر صعودا والثبات فوق المقاومة الحالية سيؤكد بدء تشكيله للمسار الصاعد وليستهدف بذلك مستوى 120.40 وصولا نحو 121.78 خلال الفترة القادمة, بنما تقديمه لثبات سلبي خلال الأربع ساعات القادمة دون المقاومة الحالية, سيجبره ذلك على الهبوط بشكل قوي ليستهدف بذلك مستوى 118.80 و 116.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.20 و 120.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه
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