شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتفاجأ بضغوط إيجابية قوية-تحليل - 1-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة لضغوط إيجابية قوية مما دفع به ذلك لتشكيل موجه إيجابية ليتجاوز بذلك مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 133.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

يعتمد السيناريو الحالي على قوة مستوى 133.00 لنتوقع باستمرار تذبذب السعر فوقه, البدء بتشكيل تداولات صاعدة قوية ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية جديدة بانجذابه نحو 134.60 و 136.05 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.00 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات 133.00