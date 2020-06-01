شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 1-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين هذا الصباح بتشكيل موجه إيجابية جديدة ليبتعد بذلك عن الدعم المحوري المتمركز عند 771.00 لهدف تأكيد سيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, نتوقع بتجميع السعر لعزم إيجابي جديد الاندفاع مباشرة نحو المحطة الأولى والمتمثلة بمستوى 875.00, وبتجاوزها قد تمتد التداولات نحو 915.00 ليشكل ذلك المحطة التالية للميل الصاعد. محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز الترجيح الصاعد بتوفيره لعزم إيجابي إضافي وليساهم ذلك بتحقيق الاختراق لمستوى 875.00 والوصول للهدف المقترح سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 822.00 و 875.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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