الاقتصاد

بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير أن خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في مايو إلى 30.467 دولار للبرميل في المتوسط، مرتفعا أكثر من عشرة دولارات عن أبريل عندما سجل المتوسط 20.387 دولار للبرميل. يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر  2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الجدول التالي يوضح المتوسط الشهري بالدولار للبرميل في مايو لخامي دبي وعمان وفقا لبلاتس:

الخام        مايو                                      أبريل                         التغير

Advertisements

بلاتس دبي 30.467                            20.387                    10.080 

بلاتس عمان 30.751                            20.482                    10.269

متوسط بلاتس عمان/دبي 30.609              20.435                    10.175

متوسط بلاتس دبي/عمان 32.074              22.021                    10.053

ببورصة دبي للطاقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا