شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السعودى يقدم 13.3 مليار دولار لتعزيز سيولة القطاع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى السعودى في بيان على تويتر اليوم الاثنين، إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.

وكان قد ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.