شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بكسر مستوى 0.9626 وأغلق الشمعة اليومية دونه، معززاً التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة، في طريقه لزيارة مستوى 0.9541 الذي يمثّل محطتنا التالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.9626.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9540 والمقاومة 0.9650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط