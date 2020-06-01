الدولار الأسترالي ينجح بالاختراق – تحليل - 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتمكّن من اختراق مستوى 0.6685 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.6774 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بشرط الثبات فوق 0.6685 والأهم فوق 0.6605، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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