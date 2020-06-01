الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يستأنف المسار الصاعد – تحليل - 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل ملحوظ في الجلسات الماضية ليخترق مستوى 36.96 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 39.00 وتمتد إلى 42.40.

 

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 35.65 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.50 والمقاومة 39.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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