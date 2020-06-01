شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مستوى 34.60 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي فوقه، ليبني قناة صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، واختراق مستوى 36.10 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو مستويات 41.04 ثم 43.05، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق 34.60 والأهم فوق 33.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد