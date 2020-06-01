شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف الأول – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي مع افتتاح اليوم ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 18.45، حيث حصل على حافز إيجابي قوي من العلم الصاعد المخترق سابقاً، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يعزز استمرار التداول داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 18.93.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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