الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، بانتظار اختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 1764.00 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1810.00.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1719.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مستوى 1691.00 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1764.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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