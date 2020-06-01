شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بانخفاض قوي ليبتعد عن مستوى 1.3813، ليضغط على حاجز 1.3700 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3612.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.3813 و1.3855 لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3630 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط