شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي قوي في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 107.35، لكنه ارتد صعوداً بشكل قوي ليستقر فوق حاجز 107.35، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، بانتظار تجاوز مقاومة النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات الأخيرة لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 109.22.

نذكر بأن كسر مستوى 107.35 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو 106.44 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد