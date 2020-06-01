شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية منذ افتتاح اليوم لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2410، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو محطتنا الرئيسية التالية التي تتواجد عند 1.2515.

القناة الصاعدة تستمر بحمل السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، والمتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم إيجابي مستمر، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2304 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2304 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد