شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ بعد الاقتراب من مستوى 1.1067 في الجلسات الماضية، ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1170، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع لاختراق المستوى المستهدف وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف على المدى القصير.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1.1067.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1230
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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