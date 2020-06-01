شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته كما توقعنا له أمس، لينجح باختراق مستوى المقاومة 7,073.95، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية/ ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.30% بما يعادل 162.37 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,073.95، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
181
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
13
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عدد أسهم الشركات الثابتة
1
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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