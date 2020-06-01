شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من هذا العام على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع، الشهر، الربع الفصلي والنصف الثاني من عام 2020 على اللون الأخضر مدعومة باتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين خلال الشهر الماضي، ومتغاضية عن الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بعض المدن في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراعات بلاده مع الصين وبالأخص حول مدينة هونج كونج في نهاية الأسبوع الماضي.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 50.8 في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.2 في نيسان/أبريل، متفوقاُ على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.5.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.49% ليربح 7.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,571.34، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.18% ليربح هو الأخر 257.86 نقطة ويصل إلى المستوى 22,135.75.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.12% ليربح 81.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,948.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.65% ليربح هو الأخر 47.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,899.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 3.30% ليربح 758.00 نقطة ويصل إلى المستوى 23,719.47، وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.50% ليخسر هو الأخر 30.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,060.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.24% ليربح 25.72 نقطة ويصل إلى المستوى 10,882.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 47.71 نقطة ويصل إلى المستوى 5,803.40.