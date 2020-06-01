شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الأمريكي في أولى جلسات النصف الثاني من هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 13 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.07% إلى مستويات 0.6731 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6660، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6738، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6646، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات النصف الأول من 2020 عند 0.6667.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 41.6 مقابل 35.8 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.2% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.2%.

Advertisements

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الأول الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأحد كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 50.8 في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.2 في نيسان/أبريل، متفوقاُ على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.5.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 39.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 36.1 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 6.5% مقابل ارتفاع 0.9% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 43.5 مقابل 41.5 في نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 35.3، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.