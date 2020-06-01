شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت ضغط تدوير التداولات تحسباً لتصحيح وشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تشهد تداولات الأسهم في وول ستريت تدويراً واضحاً يعكس تحولاً في تركيز المستثمرين على أسهم خارج فئة القمة، في محاولة لتجنب أي تصحيح قد يطرأ بنهاية موسم نتائج الفصل الأول، خاصة في أسهم عمالقة التقنية.

وبرز الاتجاه الجديد في تداولات الأسهم نهاية الأسبوع، حيث تهافت المستثمرون بنهاية موسم الأرباح للفصل الأول على شراء الأسهم غير الرائجة، مثل أسهم البنوك والشركات الصغيرة وشركات الطيران، وهو الاتجاه المرجح خلال هذا الأسبوع.

ويتابع المستثمرون تقييم التقدم في إعادة افتتاح الاقتصاد في مقابل بعض الرياح المعاكسة الجديدة التي تعترض السوق، كذلك تقوم «وول ستريت» بتقييم الاحتجاجات التي تنقلت بين الولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصلت حتى البيت الأبيض، على خلفية مقتل جورج فلويد، في ولاية مينيسوتا، على أيدي الشرطة.

ورغم قلة اهتمام قوى السوق بالتقارير الاقتصادية لكونها في الأغلب محبطة، إلا أن تقرير الوظائف لشهر مايو/‏أيار الذي يصدر يوم الجمعة المقبل، سيظل محل اهتمام كبير. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يكشف التقرير عن خسارة صادمة أخرى في الوظائف تصل هذه المرة إلى 8.5 مليون وظيفة، بعد خسارة 20.5 مليون في إبريل/‏نيسان. كما يتوقع أن تقفز معدلات البطالة إلى مستوى جديد هو 19.8% صعوداً من 14.7% في إبريل/‏ نيسان، وفقاً لبيانات شركة «رفينيتيف».

العلاقات المتوترة

Advertisements

ويتزامن ذلك مع العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة، والصين، التي أحدثت هزة في السوق في نهاية الأسبوع، بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى دول أخرى في حملة الإدانة للقيود الأمنية الصينية الجديدة على هونج كونج، التي فرضتها بكين في محاولة لقمع المتظاهرين.

وقال الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستنهي علاقتها التفضيلية مع هونج كونج، وتنهي الاتفاقات التي تربطها مع منظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالفشل في حماية سكان العالم من تفشي الوباء، كما يتهم الصين بالتستر على معلومات مهمة حول الموضوع نفسه. لكن الأسهم ارتدت بعد إعلان ترامب، بعد ظهر الجمعة، نتيجة الارتياح الذي ساد حيث لم يقرر الرئيس اتخاذ إجراءات تجارية جديدة ضد الصين.

وقالت كوينسي كروسبي، كبيرة المحللين الاستراتيجيين لدى شركة «برودنشال»، إن السوق ستستمر في لعبة الشد، والجذب، حيث يتهافت المستثمرون على أسهم القيمة العالية، وبعض أسهم النمو الأبرز في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى الأسهم التي استفادت من تجارة البقاء في المنزل.

التواصل الاجتماعي

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا رياحاً معاكسة متعددة الاتجاهات، وهذا يمكن أن يعوق السوق بشكل عام أيضاً، لأنها كانت تقود التداولات، وتعزز صمود الأسهم في ذروة وقت الشدة في مارس/‏ آذار. لكن مسارعة الدول لفرض ضرائب على الشركات الرقمية لجمع التمويل اللازم لتغطية متطلبات المتضررين من الإغلاق، والضرر الذي يمكن أن يلحق بها في الصين، والجبهة الجديدة التي فتحها الرئيس ترامب مع «تويتر»، تضع أسهم التقنية تحت رادار قوى السوق تحسباً لما هو أسوأ.

ورغم تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً، لكنها لا تزال في الصدارة في ما يتعلق بنتائج الربع الأول حتى الآن، حيث بلغت مكاسبها 20%. وارتفعت أسهمها بنسبة نصف في المئة تقريباً، مقابل مكاسب بنسبة 6% في القطاع المالي، وبنسبة 5% في القطاع الصناعي.

ويخشى المحللون من أن يسفر استغراق السوق في عمليات التدوير عن تراجع عام خلال الأسابيع المقبلة.