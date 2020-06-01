شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الأحد عند مستوى 31٫10 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 27 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.2 بينما مستوى المقاومة هو 32.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط