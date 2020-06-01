شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع منذ منتصف شهر مارس من العام الحالي، حيث تراجع امس الأحد ليغلق عند مستوى 49 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى مقاومته القوي عند 51 فلس، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 43 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.7 بينما مستوى المقاومة هو 49.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط