شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (OOREDOO) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد ليغلق عند مستوى 634 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 650 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 560 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 620 بينما مستوى المقاومة هو 640 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم:هابط