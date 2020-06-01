شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) يتجه لاعلى -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 11٫40 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 12٫20 فلس كمستوى أول ثم 13٫70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 10٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.10 بينما مستوى المقاومة هو 11.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد