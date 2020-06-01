شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 27٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى29 فلس، بالتزامن مع ظهور اداء سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.1 بينما مستوى المقاومة هو 28.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط