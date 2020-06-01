شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2٫08 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 2٫05 ريال، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء ، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 2٫3 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.05 وبين مستوى المقاومة هو 2.14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد