شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس قبل الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 17٫15 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 17٫70 ريال، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 16٫60 ريال كمستوى اول ثم 15٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.36 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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