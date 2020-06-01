شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولاته امس الأحد عند مستوى 1٫174 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1٫20 ريال، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 1٫08 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫21 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط