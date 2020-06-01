شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني عند 2٫55 ريال، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 2٫50 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند2٫55 ريال، مكون بذلك نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫65 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.40 وبين مستوى المقاومة هو 2.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط